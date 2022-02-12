Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Anholt (Dk. 80 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 80 Morutan), Feghouli (Dk. 59 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 59 Mustafa Muhammed)

Yukalet Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 54 Thiam), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı), Attamah, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan. Parlak), Bertolacci (Dk. 81 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Gavranovic)

Goller: Dk. 69 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Bilal Bayazit (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+3 Marcao (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, ceza alanı içinde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

48. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Boey'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu önünde bulan Kerem'in yerden şutunda kaleci Bilal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cicaldau'nun yerden şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

64. dakikada Kerem'in sağ çaprazdan şık vuruşunda kaleci Bilal son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek filelerle buluştu: 0-1

74. dakikada Yukatel Kayserispor'un uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde alan Berkan İsmail'in vuruşu

75. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında arka direkte Berkan İsmail topu altıpastaki Nelsson'a bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandın auta gitti.

84. dakikada Kerem'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1

Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



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