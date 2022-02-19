YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Doğukan Sinik, Güray Vural, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano

Gol: Dk. 7 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Bu sırada Antalyasporlu oyuncular da kendi aralarında top çevirdi. Protestonun, futbolcuların alacaklarını alamamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.

40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildiKuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildi
Üç arkadaşının ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapisÜç arkadaşının ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis
Batman'da bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulunduBatman'da bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:46
İkindi
15:47
Akşam
18:15
Yatsı
19:32
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.