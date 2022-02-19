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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.02.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 87 Balde), Aziz Eraltay, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Sergio (Dk. 65 Süleymanov), Chiquinho, Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)

Goller: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Süleymanov (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Bertolacci, Dk. 78 Carole, Dk. 84 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 34 Sergen Piçinciol, Dk. 90 Süleymanov (GZT Giresunspor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.

69. dakika Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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