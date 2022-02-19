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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.02.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 1 - Altay: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş (Dk. 84 Montero), Josef, Necip Uysal (Dk. 67 Atiba), Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 90 Can Bozdoğan), Kenan Karaman, Güven Yalçın

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Björkander, Özgür Özkaya (Dk. 46 Rodriguez), Zeki Yıldırım (Dk. 75 Poko), Thaciano, Pinares (Dk. 75 Bamba), Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah (Dk, 61 Paixao)

Gol: Dk. 64 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk 58 Umut Meraş, Dk. 64 Vida, Dk. 86 Welinton (Beşiktaş), Dk. 64 Pinares (Altay)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

58. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.

72. dakikada Beşiktaş ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kenan Karaman kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Alex Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Montero'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun aşırtma vuruşunu, kaleci Lis zorlanmadan kontrol etti.

90+3. dakikada Altay'ın gelişen atağında İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

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