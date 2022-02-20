Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 72 Fer), Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Umut Güneş), Candeias, Eduardo (Dk. 72 Diedhiou)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 79 Erce Kardeşler), Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Ayberk Özdemir), Siopis, Visca, Bakasetas (Dk. 84 Yunus Mallı), Nwakaeme (Dk. 71 Kouassi), Cornelius (Dk. 71 Djaniny)

Goller: Dk. 5 ve 26 Nwakaeme, Dk. 36 Cornelius, Dk. 39 Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Emre Akbaba pası Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden geri çıkardığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın, kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Umut Güneş, sol kanattan içeriye koşu yapan Candeias'a pası çıkardı. Ahmetcan Kaplan'ın Candeias'a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

79. dakikada Trabzonspor'dan Djaniny'in Alanyaspor yarı sahasında yaptığı baskıda topu Fatih Aksoy'dan alarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çektiği şut, uzak direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına ortasına Emre Akbaba kafayla vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.



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