YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 72 Fer), Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Umut Güneş), Candeias, Eduardo (Dk. 72 Diedhiou)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 79 Erce Kardeşler), Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Ayberk Özdemir), Siopis, Visca, Bakasetas (Dk. 84 Yunus Mallı), Nwakaeme (Dk. 71 Kouassi), Cornelius (Dk. 71 Djaniny)

Goller: Dk. 5 ve 26 Nwakaeme, Dk. 36 Cornelius, Dk. 39 Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Emre Akbaba pası Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden geri çıkardığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın, kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Umut Güneş, sol kanattan içeriye koşu yapan Candeias'a pası çıkardı. Ahmetcan Kaplan'ın Candeias'a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

79. dakikada Trabzonspor'dan Djaniny'in Alanyaspor yarı sahasında yaptığı baskıda topu Fatih Aksoy'dan alarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çektiği şut, uzak direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına ortasına Emre Akbaba kafayla vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüHatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyorKütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

Antalya Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:33
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.