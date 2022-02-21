Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Di Santo

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nellson, Marcao, Ömer Bayram, Pulgar, Taylan Antalyalı, Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammet

Goller: Dk. 3 Nellson (Galatasaray), Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic (Göztepe), Dk. 33 Mustafa Muhammet (Galatasaray)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.



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