YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.02.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Di Santo

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nellson, Marcao, Ömer Bayram, Pulgar, Taylan Antalyalı, Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammet

Goller: Dk. 3 Nellson (Galatasaray), Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic (Göztepe), Dk. 33 Mustafa Muhammet (Galatasaray)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecekGaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:30
İkindi
16:33
Akşam
19:02
Yatsı
20:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.