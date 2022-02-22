YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.02.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye (Dk. 24 Epureanu), Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Mpoku, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

Gol: Dk. 37 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 18 Tolga Ciğerci, 45+1 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiasıAdana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası
Antalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldüAntalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.