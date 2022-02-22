Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye (Dk. 24 Epureanu), Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Mpoku, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

Gol: Dk. 37 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 18 Tolga Ciğerci, 45+1 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



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