YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.02.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda (Dk.68 Assombalonga) , Svensson, Yunus Akgün (Dk. 85 Akintola), Alper Uludağ (Dk. 68 Kaan Kanak), Vargas (Dk. 85 Bjarnason), Dokoviç, Gökhan İnler (Dk. 75 Stambouli)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik (Dk. 89 Kudriashov), Güray Vural, Mehmedi (Dk.75 Riberio), Martins, Ndao (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Silva (Dk. 89 Wright), Hakan Özmert (Dk.75 Poli), Veysel Sarı

Sarı Kart: Dk. 60 Silva ( Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak Muric'te kaldı.

60. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva, ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

83. dakikada Assombalonga'nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyorAntalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor
Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor

Adana Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Pazar

Dost Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.