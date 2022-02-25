Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda (Dk.68 Assombalonga) , Svensson, Yunus Akgün (Dk. 85 Akintola), Alper Uludağ (Dk. 68 Kaan Kanak), Vargas (Dk. 85 Bjarnason), Dokoviç, Gökhan İnler (Dk. 75 Stambouli)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik (Dk. 89 Kudriashov), Güray Vural, Mehmedi (Dk.75 Riberio), Martins, Ndao (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Silva (Dk. 89 Wright), Hakan Özmert (Dk.75 Poli), Veysel Sarı

Sarı Kart: Dk. 60 Silva ( Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak Muric'te kaldı.

60. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva, ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

83. dakikada Assombalonga'nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.



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