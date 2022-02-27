Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Muhammed Gümüşkaya, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar, Tannane

Gol: Dk. 27 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Obinna (Göztepe)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

26. dakikada Diabate'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Giresunspor öne geçti. Muhammed Gümüşkaya'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Umut Nayir topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada Aziz Eraltay'ın yerden pasında Muhammed Gümüşkaya ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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