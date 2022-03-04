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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Haddadi, Karim Hafez, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+3 Awuku), Nshimirimana (Dk. 69 Tetteh), Mustafa Eskihellaç, Mounir, Dicko (Dk. 88 Barış Başdaş)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli (Dk. 84 Assombalonga), Gökhan İnler (Dk. 61 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 73 Akintola), Vargas, Bjarnason (Dk. 61 Dokovic), Balotelli

Gol: Dk. 77 Mounir (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 63 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

62. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Svensson'la duvar pası yapan Belhanda ceza alanına sokuldu ve kaleye paralel bir top çıkardı. Kale alanı içinde bomboş kalan Balotelli'nin yakın mesafeden gelişine dokunuşunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Zeffane'nin içeri çevirdiği topu Tetteh penaltı noktası üzerinden kazandı, boşta kalan topa Mounir sağ ayak içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

86. dakikada sağ kanattan hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da, Azubuike'nin içeri çevirdiği topu Tetteh ceza alanı ön çizgisine doğru bıraktı. Mustafa Eskihellaç'ın yerden sert şutunda, kaleci Muric'i geçen top direğin dibine çarpıp auta gitti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle ligde 17 hafta sonra maç kazandı. Malatya ekibi ligde son olarak 10. haftada Altay'ı 2-1 yenmişti.

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Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Malatya

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