YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Levent Mercan, Emre Mor, Ahmed Musa

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Deniz Kadah

Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)

Sarı Kart: Dk. 25 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Altay arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Bacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" olduBacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" oldu
KARDEMİR'e 200 kişi alınacakKARDEMİR'e 200 kişi alınacak
Anahtar Kelimeler:
Altay

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.