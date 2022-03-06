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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut Özil), Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Visca, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)

Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Visca (Trabzonspor), Dk. 65 Crespo, Dk. 80 Berisha (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile lider Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Zajc'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

84. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Visca'nın sağdan ortasında Serdar Aziz'in yatarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın solunda müsait durumda bulunan Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak yan direkten döndü.

90+2. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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