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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.03.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Mert Çetin, Carole, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Cardoso, Mane, Gavranovic, Bertolacci

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Milunovic, Borja, Mevlja, Leroy Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın

Goller: Dk. 34 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mert Çetin, Dk. 24 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanattan Carole'un ceza sahasına ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

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