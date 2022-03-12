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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 87 Aabid), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin), Hajradinovic, Mabil (Dk. 61 Umut Bozok), Muleka

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Phiri, Gedson Fernandes (Dk. 80 Sabo), Boyd, Boldrin (Dk. 77 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 57 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 77 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 27 Mabil, Dk. 71 Umut Bozok, Dk. 74 Fall (Kasımpaşa), Dk. 65 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 88 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

57. dakikada Boyd'un sağdan ortasına Cisse'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

62. dakikada Umut Bozok'un ara pasında topla buluşan Muleka'nın altıpasın sağından şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

65. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Boldrin'in sağdan kullandığı kornerde Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne indirdi. Holmen'in vuramadığı meşin yuvarlak Cisse'de kaldı. Bu oyuncudan seken top Selim Ay'ın önüne düştü. Selim Ay'ın ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

71. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rakip yarı sahada topla buluşan Hajradinovic'in etkili ara pasında Umut Bozok, kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hajradinovic'in altı pasa kestiği topa Fall'in dokunuşunda meşin yuvarlak arka direkten ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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