Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel (Dk. 80 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 90+2 Ceyhun Gülselam), Pinares (Dk. 76 Ahmed Rayan), Paixao (Dk. 76 Zeki Yıldırım)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi (Dk. 54 Tetteh), Hadadi, Karim Hafes, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Nshimirimana (Dk. 45 Donsah), Chouiar, Kenan Özer (Dk. 54 Barış Başdaş / Dk. 89 Mert Miraç Altıntaş), Dicko

Gol: Dk. 44 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nshimirimana, Dk. 18 Azubuike, Dk. 41 Karim Hafes, Dk. 61 Barış Başdaş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Pinares, Dk. 55 Murat Akça, Dk. 88 Ahmed Rayan, Dk. 90+3 Ceyhun Gülselam (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

74. dakikada Murat Akça'nın Dicko'yu düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafes'in şutunda, top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

75. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Rodriguez'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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