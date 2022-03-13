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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak, Cardoso, Mane, Mustafa Pektemek, Gavranovic,

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Cikalleshi, Bytyqi, Amilton

Goller: Dk. 7 Abdulkadir Parmak, Dk. 16 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Guilherme (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor 7. dakikada öne geçti. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Konyaspor defansı topu ceza sahası dışına çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Abdulkadir Parmak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

14. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına pasında Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

16. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim Bardakçı, ceza sahasında önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR'da yapılan inceleme sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

25. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic, ceza sahasında Carole ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Guilherme, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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