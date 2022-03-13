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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.03.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 80 Alper Uludağ), Sinan Kurt (Dk. 80 Gökhan İnler), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 90+2 Akintola), Bjarnason (Dk. 60 Assombalonga), Vargas (Dk. 60 Belhanda), Balotelli

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 90+Uğur Çiftçi), Ulvestad (Dk. 90+7 Camara), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 81 Cofie), Pedro Henrique, Kayode (Dk. 67 Konate), Gradel

Goller: Dk. 28, 54 ve 90+2 (Penaltıdan) Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Stambouli, Dk. 68 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Konate, Dk. 83 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Muric, Dk. 84 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

54. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yerde ortasında kaleci Muric'i geçen topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

58. dakikada Adana Demirspor maçtaki ilk golünü buldu. Ceza yayı içinde rakibiyle mücadele ederken düşen Balotelli'den seken topu alan Stambouli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Yunus Akgün yerde kaldı. Devam eden pozisyonda top kornere gitti. Önce köşe vuruşunu işaret eden hakem Çağdaş Altay, daha sonra VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, topu ağlarla buluşturarak takımının eşitliği yakalamasını sağladı: 2-2.

75. dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortası sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli, pasını Belhanda'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Belhanda'nın sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan geri döndü. Pozisyonu takip eden Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce santra noktasını gösteren hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve Pedro Henrique'ye faul yapıldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

88. dakikada bu kez Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Adana Demirspor ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrası hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Belhanda'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada Pedro Henrique kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-3.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 3-2 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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