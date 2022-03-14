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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.03.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir (Dk. 67 Salih Uçan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Gulbrandsen), Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 46 Berkay Özcan), Chadli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao (Dk. 75 Fredy) , Luiz Adriano (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar) , Doğukan Sinik (Dk. 69 Ghacha), Wright (Dk. 75 Naldo)

Gol: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk 37 Caiçara, Dk. 53 Ömer Ali Şahiner, Dk. 60 Okaka (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasın Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas içine düşen topa Ravil diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada Antalyaspor çok net bir fırsatı kullanamadı. Kendi yarı sahasından kaptığı topla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar ilerleyen Gökdeniz, boş pozisyondaki Veysel'e pasını attı. Veysel'in uygun pozisyonda çektiği şutunda kaleci Volkan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada ev sahibi takım beraberlik şansını kullanamadı. Aleksic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Salih Uçan altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Güray Vural çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

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