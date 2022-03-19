Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 67 Jahovic), Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna (Dk. 84 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye (Dk. 67 Tijanic), Tannane (Dk. 67 Lourency), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Fer), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır), Candeias (Dk. 67 Diedhiou), Emre Akbaba (Dk. 67 Umut Güneş), Oğuz Aydın​​​​​​​ (Dk. 46 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 71 Diedihiou, Dk. 90+7 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Obinna, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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