YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 67 Jahovic), Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna (Dk. 84 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye (Dk. 67 Tijanic), Tannane (Dk. 67 Lourency), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Fer), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır), Candeias (Dk. 67 Diedhiou), Emre Akbaba (Dk. 67 Umut Güneş), Oğuz Aydın​​​​​​​ (Dk. 46 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 71 Diedihiou, Dk. 90+7 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Obinna, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldüİzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Türkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyorTürkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
13:24
İkindi
16:48
Akşam
19:29
Yatsı
20:45
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Korkunç olay! 5 yaşındaki oğlunu şarj aletiyle öldürdü

Korkunç olay! 5 yaşındaki oğlunu şarj aletiyle öldürdü

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.