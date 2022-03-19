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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.03.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Diouf

Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Al Kaabi (Atakaş Hatayspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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