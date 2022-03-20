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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.03.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Bytyqi, Endri Çekiçi, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

Gol: Dk. 35 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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