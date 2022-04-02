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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Samer Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Goller: Dk. 39 Kayode, Dk. 44 Gradel (Demir Grup Sivaspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivaspor, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

30. dakikada GZT Giresunspor atağında, Diabate'nin çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda direk dibinde topu kontrol etti.

32. dakikada sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un arka direğe ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yerden ortasında kaleci Okan Kocuk ve savunmadaki Aziz Eraltay'dan seken ve Kayode'ye temas eden top, ağlara gitti: 0-1

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde boş pozisyondaki Gradel'in kafa vuruşunda, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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