Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid, Spajic, Ouannes, Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin, Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet Demir

Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker (Gaziantep FK)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.



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