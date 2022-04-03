Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Spajic, Ouannes (Dk. 80 Mabil), Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 61 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Figueiredo (Dk. 84 Vetrih), Muhammet Demir

Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest, Dk. 61 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker, Dk. 65 Kitsiou, Dk. 68 Messaoudi (Gaziantep FK)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

55. dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda, top üstten auta gitti.

60. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma, topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce korneri gösterdi, daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.



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