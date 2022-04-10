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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.04.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 2 - Altay: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Belhanda, Yunus Akgün, Assombalonga

Altay: Lis, Naderi, Poko, Björkander, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Rodriguez, Thiam, Eren Erdoğan, Bamba, Kazımcan Karataş

Goller: Dk. 33 Belhanda, Dk. 36 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 39 Bamba (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Adana Demirspor-Altay maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisinde yükselen kaleci Lis, iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.

17. dakikada hızlı atağa çıkan Altay'da orta saha civarından aldığı topla ceza sahasına kadar giren Kazımcan Karataş, şutunu çekmekte gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Gökhan İnler'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

31. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Belhanda, Samet Akaydın'a çıkardı. Samet Akaydın'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında topu önüne alan Belhanda, ceza alanı girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın ters kafa vuruşu sonrası üst direkten dönen topu Samet Akaydın tamamlayarak golü buldu: 2-0.

42. dakikada Poko'nun sağ kanattan yaptığı ortada sonrası kale sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Müsabakanın ilk yarısını Adana Demirspor 2-0 üstün tamamladı.

Öte yandan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hakemler ve her iki takım oyuncuları, polis üniformaları giymiş Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin çocukları ile el ele seremoniye çıktı. Bu sırada futbolcular, üzerinde "Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankartı taşıdı.

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