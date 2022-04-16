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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk, Naderi, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez, Bamba

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan, Tolga Ciğerci, Trezeguet, Aleksic, Okaka

Gol: Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 21 Zeki Yıldırım (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay-Medipol Başakşehir maçının ilk 45 dakikalık bölümünü konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

14. dakikada sol kanattan Epureanu'nun yaptığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışının ardından ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

28. dakikada Rodriguez'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan müsait durumdaki Bamba'nın şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

33. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada İbrahim'e rağmen topa iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Müsabakada ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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