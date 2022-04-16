Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk (Dk. 86 Eren Erdoğan), Naderi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Zeki Yıldırım (Dk. 46 Kappel), Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez (Dk. 66 Thaciano), Bamba (Dk. 63 Ahmed Rayan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan (Dk. 83 Emre Çolak), Tolga Ciğerci, Trezeguet (Dk. 83 Pizzi), Aleksic (Dk. 78 Serdar Gürler), Okaka

Goller: Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ceyhun Gülselam (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay), Dk. 56 Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Medipol Başakşehir)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

67. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

89. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Rakip takımın uzaklaştırmak istediği topu Eren Erdoğan ceza sahası dışındaki Ceyhun Gülselam'a aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



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