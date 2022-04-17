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Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.04.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Süleymanov (Dk. 89 Zeki Yavru), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 66 Balde)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 56 Pjanic), Ghezzal, Teixeira (Dk. 56 N'Koudou) , Batshuayi (Dk. 77 Güven Yalçın)

Sarı Kartlar: Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor), Dk. 9 Necip Uysal (Beşiktaş)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.

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