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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.04.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük: 2 - GZT Giresunspor: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 82 Toure), Bistrovic (Dk. 46 Borini), Levent Mercan (Dk. 46 Adnan Uğur), Karamoh (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Pesic (Dk. 87 Ahmed Musa)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore (Dk. 68 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Suleymanov (Dk. 68 Diabate), Chiquinho, Serginho (Dk. 87 Balde), Umut Nayir

Goller: Dk. 48 Chiquinho (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 52 Pesic (Penaltıdan), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 77 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

48. dakikada GZT Giresunspor 1-0 öne geçti. 47. dakikada Biglia'nın ceza sahası içinde Chiquinho'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 48. dakikada topun başına geçen Chiquinho topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Perez'in Borini'ye ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Pesic gole çevirerek takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

57. dakikada Emre Mor'un orta sahadan savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Pesic'in ceza sahası içinde vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Pesic'in uzun pasını ceza sahası içinde savunma oyuncuları arasında kontrol eden Jimmy Durmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

77. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Jimmy Durmaz, Perez'e yaptığı faul sonrası rakibiyle yaşadığı gerginliğin ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fatih Karagümrük maçı 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük

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