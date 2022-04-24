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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Barış Başdaş, Azubuike (Dk. 27 Karim Hafez), Donsah, Dicko, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Bytyqi, Çekiçi, Michalak, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 7 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 37 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Campi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 27 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak orta sahayı geçen Michalak ceza sahası dışında Campi'nin formasını çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka Campi'ye bu harekete nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sol kanattan Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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