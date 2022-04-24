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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.04.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer (Dk. 86 Haqi Osman), Awuku, Campi, Barış Başdaş, Azubuike (Dk. 27 Karim Hafez), Donsah, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Jospin), Mustafa Eskihellaç, Tetteh

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Dk. 63 Musa Çağıran), Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 82 Mpoku), Michalak (Dk. 82 Amilton), Ahmed Hassan (Dk. 70 Cikalleshi)

Goller: Dk. 7 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 37 Ahmed Hassan, Dk. 59. Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 47 Tetteh, Dk. 62 Dicko (Penaltıdan) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Campi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 81 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 27 Kenan Özer, Dk. 87 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

46. dakikada son kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmek isteyen Mustafa Eskihellaç, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topun başına geçen Tetteh, yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic topu ağlara gönderdi: 1-3

60. dakikada sağ kanattan topu kapan Tetteh, ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka ise penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar bire indirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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