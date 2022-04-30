Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 70 Amilton), Çekiçi (Dk.76 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 76 Cikalleshi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor (Dk. 86 Salih Dursun), Biglia (Dk. 46 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mertcan), Ahmed Musa (Dk. 69 Karamoh), Borini (Dk. 79 Samed Onur), Pesic

Goller: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 81 Samed Onur, Dk. 84 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.

47. dakikada Pesic'in sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Musa'nın şutunu defans uzaklaştırdı.

48. dakikada topla hareketlenen Michalak ceza sahası içinde topu Ahmed Hassan'a bıraktı. Bu oyuncunun kaleyi çaprazdan gören yerden şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.

62. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Luckassen'in arka kale direği önünde dokunuşunda top auta gitti.

81. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Karamoh'un ara pasına hareketlenen Samed Onur, topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde dokunan Karamoh, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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