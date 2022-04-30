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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka (Dk. 46 Umut Bozok), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Eysseric, Mabil (Dk. 46 Travnik), Muleka

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte (Dk. 77 Salih Uçan), Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 90 Chadli), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Gulbrandsen (Dk. 90 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 28 Gulbrandsen, Dk. 45 Trezeguet, Dk. 52 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Fall, Dk. 78 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tolga Ciğerci, Dk. 90+1 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

51. dakikada Medipol Başakşehir'in Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile girdiği mücadelede sonrasında yerde kalınca kazılan penaltı atışını 52. dakikada Deniz Türüç kullandı. Deniz'in yerden köşeye kullandığı atışta kaleci Ertuğrul'un eline de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

61. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Caiçara'dan aldığı pasla rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Gulbrandsen, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Eysseric'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Travnik gelişine vurdu, ceza sahasında yerde seken topa Muleka kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

83. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Mahmut sol kanattaki Serdar'a pasını attı. Serdar'ın gelişine ceza sahasına çevirdiği topa Gulbrandsen yatarak vurdu, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasındaki Umut'a pasını attı. Umut'un ayak içi şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar'ın ayak içiyle uzak köşeye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

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