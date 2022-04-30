Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Denswil (Dk. 86 Serkan Asan), Puchacz, Siopis (Dk. 59 Bakasetas), Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Abdulkadir Ömür, Djaniny (Dk. 73 Kouassi), Cornelius (Dk. 86 Koita)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Naldo (Dk. 87 Kudryashov), Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 87 Floranus), Wright

Goller: Dk. 3 Corneilus, Dk. 63 Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Dk. 52 Ndao, Dk. 80 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Visca, Dk. 66 Hamsik, Dk. 90+3 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 43 Veysel Sarı, Dk. 57 Naldo, Dk. 90+3 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

49. dakikada Cornelius'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Boffin, tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Wright'ın pasında Hamsik'in müdahale etmeye çalıştığı top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında altı pas içinde Ndao, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

55. dakikada Siopis, ceza alanı içinde Ndao'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Fredy'in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi.

63. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün şık pasında Dorukhan Toköz, yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

78. dakikada Adriano'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

80. dakikada konuk takım tekrar beraberliği sağladı. Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutunda, top Wright'ın önünde kaldı. Bu futbolcu da altı pas içinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bir grup taraftar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.



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