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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Gol: Dk. 23 Thiam (penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 26 Welinton (Beşiktaş)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi.

19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı.

36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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