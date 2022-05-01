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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın, Eduardo

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran, Jospin, Mert Miraç Altıntaş, Tetteh

Gol: Dk. 31 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: 45 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ın rakip ceza sahası çizgisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Borja'nın sol kanattan arka direğe çıkardığı meşin yuvarlağı Candeias gelişine vurdu. Kaleci Abdulsamad Damlu'nun müdahalesinin ardından top kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında ise kafalardan seken top direğe çarparak, geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Berat Yaman'ın rakip ceza sahsına gönderdiği uzun topu kontrol eden Tetteh, sol çaprazdan gönderdiği sert şutu kaleci Yusuf Karagöz uzanarak kornere çıkardı.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası sağ köşesine yönelen topu Emre Akbaba gelişine vurmak isterken, top penaltı noktasına yakın noktadaki Milunovic'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top, direğe çarparak geri döndü. Sol köşeden Oğuz Aydın'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31. dakikada Malatyaspor öne geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba ile kullandığı kornerin ardından top Malatyaspor'un oyuncusu Dicko'ya geldi. Kendi yarı sahasından kaleci Yusuf Karagöz'ün öne çıkmasını fırsat bilen Dicko, kaleye gönderdiği uzun top ağlarla buluştu: 0-1

45+5. dakikada sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü. Emre Akbaba kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Abdulsamed Damlu sert şutu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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