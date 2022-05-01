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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 46 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin (Dk. 56 Uğur Demirok), Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah (Dk. 84 İlhan Parlak), Bertolacci (Dk. 74 Cardoso), Thiam, Gavranovic (Dk. 74 Campanharo)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 71 Teixeira), Larin (Dk. 71 Nkoudou), Batshuayi (Dk. 71 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 23 Thiam (penaltıdan), Dk. 90+5 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 50 Serdar Saatçi, Dk. 75 ve Dk. 78 (penaltıdan) Nkoudou (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Montero (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 26 Welinton, Dk. 76 Rosier (Beşiktaş)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta, Ghezzal'in ceza sahasına ortasında, Atiba kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı arka direğe doğru sektirdi. Burada Serdar Saatçi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

57. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Ghezzal'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Atiba'nın ortasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Nkoudou'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

78. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Nkoudou'nun ceza alanında yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Bu oyuncunun kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

90+5. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında Cardoso'nun ceza sahasında, yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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