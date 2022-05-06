YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 1 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Oğuz Ceylan, Maxim, Mirza Cihan, Figueiredo

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, İlhan Parlak (Dk. 39 Karahan Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 27 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+2 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Karahan Yasir Subaşı (Yukatel Kayserispor)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
AK Partili Yıldırım, ailesinin Erzincan'da yaptırdığı külliyenin temel atma töreninde konuştu:AK Partili Yıldırım, ailesinin Erzincan'da yaptırdığı külliyenin temel atma töreninde konuştu:
Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldıDicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:30
Yatsı
20:56
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.