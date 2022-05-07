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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Muric, İsmail Cokçalış, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason, Balotelli

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Umut Güneş, Candeias, Diedhiou

Goller: Dk. 20 Tayyip Talha Sanuç (kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 30 Semih Güler (yedek kulübesi) (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

9. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Adana Demirsporlu futbolcuların dokunamadığı topa Umut Güneş müdahale etti. Kale sahası içinde Borja'nın, önünde kalan topa vuruşunda, kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Candedias'ın yerden ortasında kale sahasında ön direk civarında Tayyip Talha Sanuç'un ters vuruşuyla meşin yuvarlak kendi kalesinde ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanatta ceza sahası içine kale önüne ortasında Diedhiou'nun yatarak kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bjarnason'un pasıyla topla buluşan Belhanda topu sürerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Belhanda'nın bu noktadan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

37. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Yusuf Karagöz'ün yükselip dokunamadığı topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada Gökhan İnler, çalımlarla yaklaştığı ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu futbolcular seremoniye üzerinde "Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni okuntulusunuz" yazılı pankartla çıktı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da üzerinde "7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" yazılı pankart taşıdı.

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