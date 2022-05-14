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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karim Hafez, Awuku, Campi, Kerem Altunışık, Rahman Buğra Çağıran, Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş, Barış Başdaş, Umut Taniş, Tetteh

Goller: Dk. 10 ve 45+3 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 40 Campanharo (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

32. dakikada Yasir Subaşı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan soluna gelen topu uzanarak son anda çeldi.

45+3. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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