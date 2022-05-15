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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 2 - Altay: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 23 Dorukhan Toköz), Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 72 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı, Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Djaniny), Bakasetas, Cornelius (Dk. 89 Koita)

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, Björkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 79 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Erdem Özcan), Kazımcan Karataş (Dk. 89 Efe Sarıkaya), Thaciano, Rodriguez, Poko, Kappel (Dk. 89 Nurettin Küçükdeniz)

Goller: Dk. 19 İbrahim Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 84 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 70 Rodriguez (Altay)

Sarı kart: Dk. 41 Hamsik (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. hafta maçında Altay'ı 2-1 yendi.

48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cornelius, ceza sahasında kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Cornelius'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Bakasetas'tan aldığı pasla rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Cihan direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kappel'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, açısını düzeltip çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Kazımcan Karataş yatarak önlemek istedi. Hakem Kadir Sağlam, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltıda kaleci Cihan gole izin vermedi ancak hakem Kadir Sağlam, Cihan'ın atış sırasında ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 84'üncü dakikada bir kez daha penaltıyı kullanan Nwakaeme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Mücadeleyi bordo-mavili takım, 2-1 kazandı.

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