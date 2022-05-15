Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli (Dk. 46 Kerim Alıcı), Mihojevic (Dk. 63 Ege Özkayımoğlu), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Jahovic), Berkan Emir, Atakan Çankaya (Dk. 84 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic (Dk. 90+2 İzzet Furkan Malak), Di Santo

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Welinton (Dk. 12 Necip Uysal), Montero, Rosier, Josef, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Hutchinson), Ghezzal (Dk. 64 Can Bozdoğan), Umut Meraş, Larin (Dk. 64 Batshuayi), N'Koudou (Dk. 22 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 27 Larin, Dk. 32 Josef (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Rosier, Dk. 36 Josef (Beşiktaş), Dk. 74 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Murat Paluli, Dk. 31 Atakan Çankaya, Dk. 55 Di Santo, Dk. 60 Yalçın Kayan, Dk. 83 Ege Özkayımoğlu, Dk. 86 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 45 Emre Bilgin, Dk. 87 Batshuayi (Beşiktaş)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, ilk yarısında 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

66. dakikada Tijanic'in ceza sahasında sert şutunda, kaleci Emre'nin önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Necip Uysal'a yaptığı hareketin ardından Jahovic sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartını iptal edip Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.

90+1. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ege'nin şutunda, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakayı Beşiktaş 2-0 galip tamamladı.



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