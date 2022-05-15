Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

Goller: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 82 Sergio, Dk. 82 Sergen Piçinciol, Dk. 86 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 82 Aleksic, Dk. 82 Caiçara (Medipol Başakşehir)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Sergio göğsüyle kontrol ettiği topu Umut Nayir'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvaralağı kontrol etti.

54. dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

70. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan pasında topla uluşan Sergio, meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı. Umut'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Chiquinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde boş pozisyonda topla buluşan Perez, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

