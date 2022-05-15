YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.05.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

Goller: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 82 Sergio, Dk. 82 Sergen Piçinciol, Dk. 86 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 82 Aleksic, Dk. 82 Caiçara (Medipol Başakşehir)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Sergio göğsüyle kontrol ettiği topu Umut Nayir'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvaralağı kontrol etti.

54. dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

70. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan pasında topla uluşan Sergio, meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı. Umut'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Chiquinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde boş pozisyonda topla buluşan Perez, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı
Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacakTrabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak
YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştuYÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Giresun Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:16
Sabah
05:02
Öğle
12:28
İkindi
16:23
Akşam
19:43
Yatsı
21:22
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.