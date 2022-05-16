Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Babel (Dk. 87 Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 87 Mustafa Muhammed)

Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Simon Deli (Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 Rassoul), Bjarnason, Gökhan İnler (Dk. 68 Dokovic), Yunus Akgün (Dk. 77 Akintola), Belhanda (Dk. 68 Assombalonga), Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 9 Yunus Akgün, Dk. 67 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 30 (Penaltıdan) ve 63 Gomis, Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Samet Akaydın, Dk. 82 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 32 Nelsson, Dk. 66 Berkan Kutlu, Dk. 90+4 Marcao (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

51. dakikada Vargas'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Balotelli'nin şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Babel'in sağdan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun altıpasın sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muric'e de çarparak filelere gitti.

60. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Muric son anda topu yandan kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

67. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sol tarafından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Balotelli, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın da uzandığı köşeden ağlara yolladı: 3-2

83. dakikada orta sahadan atılan uzan pasla ceza sahasına giren Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Galatasaray, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

