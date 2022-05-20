Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Sagal, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Stankovski, Maxim, Figueiredo

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Albayrak, Emir Han Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Mendes, Sabo, Umar, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Cisse

Gol: Dk. 42 Stankovski (Gaziantep FK)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

19. dakikada Gaziantep FK'nin orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı hemen önündeki Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, araya giren Ponck kornere gönderdi.

42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi üzerinden Halil İbrahim Pehlivan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Zafer Görgen'den döndü. Dönen topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

45+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Deniz Hümmet'ın ceza sahası içerisine ortasında Cisse şutunu çekti. Kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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