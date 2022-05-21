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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 5

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Karim Hafez (Dk. 45+2 Yiğit Ulaş), Campi, Gameli, Barış Başdaş, Atakan Müjde (Dk. 46 Azubuike), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 79 Berat Mert), Nshimirimana, Umut Taniş (Dk. 65 Burak Yaz), Mustafa Eskihellaç, Haqi (Dk. 79 Enes Savucu)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 64. Valencia), Luiz Gustavo, Rossi (Dk. 84 Arda Okan Kurtulan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 78 Sosa), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Dk. 78 Burak Kapacak)

Goller: Dk. 32 Serdar Dursun, Dk. 57 Serdar Aziz, Dk. 75 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 ve 89 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş, Dk. 70 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 45+7 Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

55. dakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, topu direk dibinde çıkardı.

57. dakikada Serdar Aziz farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan, altıpasa doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

75. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü golü geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan Can, topu penaltı noktasının gerisine taşıdıktan sonra sağ köşeye doğru yerden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.

77. dakikada Valencia farkı 4'e çıkardı. Tisserand'ın sağ kanada doğru gönderdiği uzun topu Mert Hakan penaltı noktasına çevirdi. Yeni Malatyaspor savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

83. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumunda Valencia, ceza sahası sol çaprazına koşu yapan Rossi'ye pasını verdi. Rossi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed'in kolunun altından geçen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

89. dakikada Valencia farkı 5'e yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Valencia, altı pasta düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5.

Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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