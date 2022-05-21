Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan (Dk. 68 Atiba), Umut Meraş (Dk. 82 Texeira), N'Koudou (Dk. 60 Batshuayi), Ghezzal, Larin (Dk. 60 Güven Yalçın)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 71 Endri), Michalak (Dk. 87 Alberk Koç), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 72 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 46 Ahmed Hassan)

Goller: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Kenan Karaman (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 79 Ghezzal, Dk. 80 Montero (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic, Dk. 85 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

57. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında Ahmed Hassan meşin yuvarlağa altı pas önünde kafayla vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.

83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



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