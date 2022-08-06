Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem Atakan Kesgin, Yatabare

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Furkan Soyalp, Markovic, Maxim, Figueiredo

Gol: Dk. 22 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Djilobodji (Gaziantep FK)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.

22. dakikada Markovic'in ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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