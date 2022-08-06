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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 75 Leke James), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 85 Cofie), Yatabare (Dk. 85 Angielski)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Mirza Cihan), Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 73 Merkel), Markovic (Dk. 64 Veliu), Maxim, Figueiredo (Dk. 73 Borven)

Goller: Dk. 22 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 64 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Caner Osmanpaşa, Dk. 84 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Djilobodji, Dk. 61 Hanousek, Dk. 67 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.

62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.

64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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