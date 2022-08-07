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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar, Doğan Can Davas, Sergio, Borja, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Assombalonga

Goller: Dk. 23 Gökhan İnler, Dk. 28 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Cem Akpınar, Dk. 40 Traore (Bitexen Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio'nun sol kanatta ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bajic'in şutunda, top kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Boşta kalan topa Borja vurdu, defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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